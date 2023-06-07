Зеленский о конфликте Пригожина и Путина
Между главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом России Владимиром Путиным нарастает большой конфликт. Об этом в интервью немецкому Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Как отметил украинский президент, столкнулась политическая борьба и война.
"Я думаю, что у них большой внутренний скандал. Есть война, которую они называют военными спецоперациями, и политическая борьба. Причем очень серьезная. Между разными армиями, как государственными, так и частными", - сказал Зеленский.