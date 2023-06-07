Мамишов похитил детское питание из аптеки

4 мая в одной из аптек на территории поселка Ени Гюняшли украли детское питание. Сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 21-летнего Илькина Мамишова, сообщил haqqin.az представитель пресс-службы МВД Нурлан Алиев.

Суд приговорил Мамишова к 20 суткам административного ареста.

«Заявления о том, что задержанный совершил кражу, чтобы накормить своего ребенка, не соответствуют действительности, - отметили в полиции. - На самом деле Мамишов хотел продать украденное, в чем и сознался в своих показаниях».