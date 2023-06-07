Медведев снова угрожает
Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, допуская отправку войск Североатлантического альянса в Украину, «впал в доктринерское слабоумие». Об этом написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.
Медведев в ответ на заявление Расмуссена призвал спросить население стран НАТО, желает ли оно войны с Россией.
«Хотите гиперзвуковые удары по Европе, да? И что по этому поводу думает Uncle Sam? Его ведь это тоже затронет», — написал Медведев.
Ранее экс-генсек альянса Андерс Фог Расмуссен сообщал о том, что группа стран НАТО может быть готова ввести войска в Украину, если страны-члены альянса, включая США, не предоставят Киеву ощутимые гарантии безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.