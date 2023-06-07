ВСУ действительно начали наступление в Запорожской области, но оно проходит тяжело. Об этом заявил The Washington Post украинский военный на правах анонимности.

«На поле боя очень сложно. Наша артиллерия и авиация работают, но и русские работают. Это сложно и для нас, и для них. Вооруженные силы Украины наступают. Но не так быстро, как хотелось бы», – сказал военный.

Спикер пресс-центра сил обороны оперативной группы «Таврия» Валерий Шершень также подтвердил «повышение активности» в Запорожской области. «Я не говорю, что это что-то важное. В Запорожской области украинские силы, как правило, все еще находятся в обороне», - сказал Шершень.