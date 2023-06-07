«По итогам прошлого года товарооборот Азербайджана со странами ЕАЭС увеличился на 31% и составил $4,7 млрд. Доля стран-членов ЕАЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9%. В январе-апреле текущего года прирост товарооборота составил 38%», - сказал премьер-министр.

А.Асадов сказал, что развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Было подчеркнуто, что основополагающим вектором взаимоотношений выступает торгово-экономическое взаимодействие.

Выступив на заседании, премьер-министр отметил важность участия президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве гостя в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое состоялось в конце прошлого месяца в Москве.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Сочи.

Констатировав положительную динамику инвестиционного взаимодействия со странами-членами ЕАЭС, А.Асадов проинформировал участников заседания о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане.

Коснувшись партнерства в транспортной сфере, А.Асадов отметил, что кардинальные изменения в глобальной геополитической картине привели к вынужденному перестраиванию многими странами логистических цепочек и потоков: «На этом фоне возрастает актуальность транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территории наших государств», - сказал премьер-министр, подчеркнув, что грузопоток через территорию Азербайджана растет устойчивыми темпами. «По итогам 2022 года прирост составил 75%. За январь-апрель текущего года объемы транзитных перевозок выросли на 26%».

Асадов отметил, что Азербайджан выступает важным звеном транспортных маршрутов Восток-Запад, Север-Юг и Средний коридор. Обратив внимание членов Межправительственного совета ЕАЭС к работе, проделанной Азербайджаном по развитию транспортной инфраструктуры, премьер-министр сказал, что за последние 20 лет в стране построены или капитально отремонтированы тысячи километров автомобильных и железных дорог.

«Сегодня мы инвестируем в создание разветвленной сети автомобильных и железных дорог в освобожденном Карабахе, соединяя северные транспортные сети с южными и восточными сетями. Высокими темпами идет строительство 9-го международного аэропорта на территории Азербайджана, который будет введен в эксплуатацию в Лачине уже в 2025 г., продолжаются работы по увеличению мощностей Бакинского международного морского торгового порта», - сказал Асадов.

Как указал премьер-министр, все эти меры позволят значительно увеличить транзитный потенциал Азербайджана в целях освоения нарастающих объемов перевозок и обеспечения бесперебойной работы международных транспортных коридоров.

Отмечается, что с учетом широкой повестки дня межгосударственных отношений в двустороннем формате с партнерами-членами ЕАЭС Азербайджан готов и впредь прилагать все необходимые усилия для наращивания взаимодействия по всем направлениям.