Глава МИД Украины посоветовал Эрдогану «отдохнуть»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с критикой предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Министр негативно высказался по поводу этой идеи, поскольку она, по его мнению, допускает вероятность, что за подрывом дамбы стоит Украина.
«У нас уже был этот опыт. Это все игра в поддавки с россиянами. Когда в Оленовке убили наших военнопленных, и мы сказали ООН: пришлите миссию свою, расследуйте. Вы думаете, они туда доехали? Они туда не доехали. Я вам больше скажу: эта миссия была тихо закрыта Организацией Объединенных наций, которая называется «без шума и пыли», – сказал он.
Помимо этого, глава ведомства предложил международным институтам посетить Киев для расследования постоянных атак украинской столицы.
«Они просто уже достали своей постоянной игрой в квазисправедливость. Продолжается 15 месяцев война, абсолютно понятно, кто есть кто. Попытаться натянуть на голову Украине, что вы там что-то взорвали? Отдыхайте, уважаемые», – заявил Кулеба.