Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 17:43

Франция, одной рукой перевооружающая Ереван, а другой – подрывающая достижение мира между Азербайджаном и Арменией, пытается перехватить у США инициативу по переговорному процессу. Согласно последним данным из дипломатических источников, первая партия из 50 бронетранспортеров французского производства уже находится на пути в Армению. Параллельно Париж наладил доставку в эту страну через Иран индийских гаубиц «Тражо» - аналог французских артиллерийских систем Seazar, которые производятся в Индии по лицензии французской компании Nexter Systems.

Согласно условиям договора, без разрешения французов Нью-Дели не может продавать эти гаубицы третьим странам. Как известно, в прошлом году Армения заключила с индийскими компаниями контракты на закупку «Тражо» и других систем вооружения на сотни миллионов долларов. Напомним, что не так давно Франция в рамках расширения военно-технического сотрудничества с Арменией назначила в своем посольстве в Ереване военного атташе. По данным армянских СМИ, оборонные концерны Франции ведут переговоры по поставкам Армении различных видов оружия и военной техники. Нельзя не отметить, что после разгрома армянской армии в 44-дневной войне и резкого снижения военного потенциала этой страны усилия официального Парижа перевооружить Армению резко противоречат попыткам Елисейского дворца выступать в роли объективного арбитра по урегулированию взрывоопасной ситуации на Южном Кавказе.

Политические наблюдатели, отслеживающие региональные процессы, констатируют, что продвижение армяно-азербайджанских мирных переговоров, достигнутое при посредничестве Вашингтона, а также отказ Еревана от претензий на Карабах, ставший важной вехой на пути к миру в регионе, явно не входят в планы внешней политики Франции. В первую очередь, это вызвано традиционно проармянской позицией Елисейского дворца, поскольку лежащий на столе переговоров проект мирного соглашения сформирован на основе принятия Ереваном условий Азербайджана. На этом фоне Франция, по всей видимости, пытается усилить военный потенциал Армении, чтобы последняя могла добиться мира «на более выгодных условиях». Еще один деструктивный мотив может быть связан с традиционным геополитическим соперничеством между Парижем и Вашингтоном. Не случайно, на переговорах в рамках неформального саммита Европейского политического сообщества, состоявшихся 1 июня в Кишиневе, президент Франции Эммануэль Макрон попытался перехватить инициативу, предложив от имени президента Евросоюза Шарля Мишеля и канцлера Германии Олафа Шольца сделать совместное заявление в «пятистороннем формате». Однако азербайджанская сторона решительно отвергла эту инициативу, в результате по итогам встречи было сделано заявление только от имени Шарля Мишеля, представляющего Евросоюз. Тем не менее уже после саммита в Кишиневе администрация президента Франции сделала еще одно заявление, вызвавшее протест официального Баку как по самому факту отдельного заявления Елисейского дворца, так и по некоторым его моментам.

В целом же, Елисейский дворец не только не выражает поддержки армяно-азербайджанским переговорам в Вашингтоне, но и пытается их дискредитировать, активизируя и без того повышенную мотивацию армянского лобби. Что же касается нынешнего шага Парижа, связанного с перевооружением Армении, то он однозначно направлен на срыв мирных переговоров, проходящих под эгидой США. Очевидно ведь, что стоит только Еревану хоть немного окрепнуть в военном отношении, как поведение его представителей за столом переговоров разом утратит конструктивность, что, в свою очередь, наверняка похоронит вашингтонский процесс. Подобный сценарий развития ситуации однозначно устраивает также и Москву, из чего следует, что Франция – одна из активнейших стран западной коалиции, вооружающая Украину в ее борьбе против агрессии России, обеспечивает, как это ни парадоксально, геополитические интересы Кремля.