Румыния высылает полсотни российских дипломатов

МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней более 50 сотрудников российского посольства покинули страну. Об этом говорится в заявлении ведомства 8 июня.

В качестве причины названо желание уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

Таким образом, Россия должна сократить 51 своего сотрудника: речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников. На это дается 30 дней.

В МИД РФ уже предупредили, что дадут ответ на решение румынского ведомства.