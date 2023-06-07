НАТО играет мускулами: отправляет к границам России сотни бомбардировщиков и истребителей

Страны НАТО и их союзники проведут с 12 по 23 июня крупнейшие в истории альянса воздушные учения. 25 стран направят на них почти 250 летательных аппаратов, от стратегических бомбардировщиков B-1 до истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и смертоносных беспилотников дальнего радиуса действия. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Учения пройдут под руководством Германии, но «растянутся» от Америки до российских границ на Балтике и Черном море. В них также примут участие более 10 000 военнослужащих, будет совершено более 2 000 вылетов, отмечает издание.

«Речь идет о том, чтобы послать сильный сигнал: если наступит худшее, мы сможем защитить себя», – заявлял ранее генерал-лейтенант Инго Герхартц, командующий ВВС Германии.

«Германия должна брать на себя больше ответственности и иногда становиться лидером среди стран НАТО в Европе», – сказал Герхартц WSJ. Страна предоставит 70 боевых самолетов, таким образом «мы показываем, что эта территория НАТО – наша красная линия», добавил он.