В Баку прибыл президент Европейского олимпийского комитета, глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос. Гость из Греции рассказал азербайджанским журналистам о целях своего визита, вспомнил Европейские игры 2015 года, проведенные в Азербайджане, и заглянул в будущее.

«До старта третьих Европейских игр осталось две недели, - говорит Капралос. - Они пройдут в Польше. Мы вместе с главой координационной комиссии Евроигр-2023 Хасаном Аратом проделали огромную работу, чтобы эти Игры прошли успешно. При этом мы не забываем, что начало Европейским играм было положено в 2015 году в Азербайджане. Они были весьма успешны, включали в себя олимпийскую квалификацию и некоторые чемпионаты Европы.

Мы прилетели в Баку, чтобы встретиться с президентом Ильхамом Алиевым, министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым, представителями Национального олимпийского комитета Азербайджана.

У Азербайджана будет большая делегация на Евроиграх в Польше. Мы обсудили много вопросов, в том числе и следующие Европейские игры, которые запланированы на 2027-й год. Да и в принципе поговорили о будущем.

Министр Фарид Гаибов – мой хороший друг. Он делает также большую работу как президент Европейской гимнастики, и нам всегда есть что обсудить с ним.

Приятно видеть, что вся инфраструктура, построенная в Азербайджане к Евроиграм-2015, активно используется. Азербайджан добился большого прогресса. На прошлой неделе в Баку проходил чемпионат мира по таэквондо. Соревнование было организовано на высшем уровне. Сюда приезжал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах».

Страна, в которой пройдут Евроигры 2027 года, пока не определена. Президент Европейского олимпийского комитета назвал критерии, по которым будет определяться организатор Игр.

«Если есть инфраструктура, если люди хотят проведения соревнований, если страна имеет все условия и на высоком уровне организовывает все соревнования, как это делает Азербайджан, то это государство – отличное место для проведения Евроигр.

Азербайджан великолепно провел 1-е Евроигры. Весь мир увидел красоту страны и ее организаторские способности. И, конечно, огромное значение имела поддержка президента Ильхама Алиева.

Сегодня Азербайджан может организовать любое соревнование. И я думаю, что в будущем ваша страна вновь сможет организовать Евроигры.

Могу сказать, что уровень Европейских игр повышается. В Польше в ряде видов спорта будут разыгрываться лицензионные баллы для попадания на Олимпиаду в Париж. Евроигры – это также платформа для апробирования новых видов спорта. В программу бакинских Игр были включены баскетбол 3x3 и каратэ, которые затем вошли в олимпийскую программу».