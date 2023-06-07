Смотрите сегодня, 8 июня, в 20:30, в прямом эфире!!! Не забудьте подписаться на Youtube-канал журналиста Эйнуллы Фатуллаева.

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Весь мир находится под впечатлением разразившейся в Украине страшной техногенной катастрофы – целые населенные пункты остаются под водой. А тем временем сотни тысяч людей остались без питьевой воды.

Однако наиболее настораживающим в развитии драматической истории стала оценка руководителя шведской группы инженеров Хенрика Оландера–Халмарсона, опубликованная на нашем сайте.

«Потоки воды, обрушившиеся вниз со скоростью большей, чем Ниагарский водопад, затопили десятки городов и поселков. Случившееся стало более трагическим, чем прогнозировало исследование, которое мы проводили ранее, потому что уровень воды у дамбы оказался значительно выше, чем предполагалось», - признает шведский инженер.

Особую опасность, считают эксперты, представляют возможные радиоактивные осадки, оставшиеся на дне резервуара после Чернобыльской катастрофы 1986 года, которые могут сейчас распространиться на огромной территории.

В свою очередь профессор гражданского инженеринга из британского University of Bath Моххамад Хердарзаде говорит, что на дне также могут находиться остатки производств, на которых использовались химические и другие токсичные продукты. Украинские власти также заявляют, что в воду попало около 150 тонн нефти, которая хранилась на территории ГЭС. Чрезвычайно опасны и тысячи мин, которые смыла вода, и они рассеялись на обширной территории при том, что их путь невозможно проследить.

На вопросы журналиста Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az отвечает знаменитый американский историк и исследователь Юрий Фельштинский, который с 1978 года проживает в США.

Фельштинский является известным исследователем не только белых страниц русской истории начала ХХ века, но и автором нашумевших книг о периоде правления Владимира Путина.

В 1978 году историк покинул СССР по политическим убеждениям. В США продолжил изучение истории в Брандейском и Ратгерском университетах. В 1993 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Крушение мировой революции. Брестский мир. Октябрь 1917 г. — ноябрь 1918 г.».

Редактор-составитель и комментатор нескольких десятков томов архивных документов, автор книг «Большевики и левые эсеры» (Париж, 1984); «К истории нашей закрытости» (Лондон, 1988; Москва, 1991); «Крушение мировой революции» (Лондон, 1991; Москва, 1992); «Вожди в законе» (Москва, 1999). Известен как публикатор архива Троцкого. Также автор книги «Корпорация: Россия и КГБ во времена президента Путина» (в соавторстве с Владимиром Прибыловским).

Впервые именно Фельштинский в 1989 году опубликовал в сборнике «СССР—Германия 1939—1941» документы, подтверждающие существование меморандума, вручённого имперским министром иностранных дел Иоахимом фон Риббентропом полномочному представителю СССР в Германии Владимиру Деканозову в 4 часа утра 22 июня 1941 года, который Фельштинский считает актом объявления войны Советскому Союзу.

С конца 1990-х годов Фельштинский входил в круг друзей бизнесмена и политика Бориса Березовского.

Фельштинский соавтор с убитым в Лондоне полковником ФСБ Александром Литвиненко сенсационной книги «ФСБ взрывает Россию».