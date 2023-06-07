В акватории центрального пляжа Хургады в Египте купающегося мужчину утащила под воду акула, момент трагедии сняли на камеру очевидцы, сообщили российские телеграм-каналы.

По словам отдыхающих, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

Погибшим оказался турист из России. Очевидица событий рассказала Telegram-каналу Baza, что акула «сожрала» туриста из России около египетского пляжа Dream Beach в Хургаде. Она отметила, что все это произошло на ее глазах.

«Девушка успела спастись, он принял удар на себя. Страшное дело, вон останки этого парня лежат», — сообщила очевидица нападения.

Генконсульство России официально подтвердило Baza информацию о том, что погибший от нападения акулы – гражданин России.