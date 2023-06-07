Шойгу торопит: Срочно отправляйте военную технику на фронт

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости ускорить поставку всех видов военной техники в зону «спецоперации» в Украине.

«В ходе общения с представителями предприятий промышленности министр обороны РФ указал на необходимость ускорения поставки всех видов военной техники в зону СВО, с помощью которой российские военнослужащие эффективно поражают иностранную бронетехнику», - цитирует Интерфакс сообщение Минобороны РФ.

По словам Шойгу, «противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь».