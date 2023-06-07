Посол России в Азербайджане уходит

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял чрезвычайного и полномочного посла РФ Михаила Бочарникова по случаю окончания его дипломатической деятельности в Азербайджане.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны с удовлетворением отметили плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и РФ, перспективы его развития. Было подчеркнуто динамичное развитие отношений.

Джейхун Байрамов выразил признательность Михаилу Бочарникову за вклад в развитие азербайджано-российских отношений, поддержку в эффективном решении возникающих вопросов, пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Михаил Бочарников, в свою очередь, выразил благодарность за отношение дружбы и сотрудничества, проявленное к нему в период его деятельности в Азербайджане. В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, связанные с двусторонними отношениями.