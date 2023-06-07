Украинское контрнаступление началось в Запорожье
Активные бои на российско-украинском фронте идут с начала недели (в основном на востоке, в Донецкой области), но развитие событий в четверг свидетельствует о том, что украинское наступление с главным ударом в районе Запорожья, видимо, началось. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на американских и украинских чиновников, а также на информацию с передовой.
Кроме того, ставленник российских властей в регионе, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал российским СМИ, что украинские войска перешли в Запорожской области в масштабное контрнаступление: «Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении».
О том, что главным направлением контрнаступления, похоже, является именно Запорожье, The New York Times в четверг сказал высокопоставленный представитель США.
Военные эксперты ранее неоднократно отмечали, что прорыв российской обороны позволит Украине выйти к Крыму и перерезать «сухопутный мост», по которому с полуострова снабжается российская группировка. Правда, там были возведены эшелонированные укрепления.
Военный обозреватель немецкой Bild Юлиан Рёпке подтверждает начало наступления ВСУ в Запорожской области. Его выводы основаны на анализе фото- и видеоматериалов с места боевых действий. По его данным, удар был нанесен из района Орехова на города Пологи, Токмак, Васильевку и Мелитополь. «Могу подтвердить, что украинские Leopard 2A4 продвигаются в различных направлениях к югу от Орехова и встречают упорное сопротивление со стороны российских минных полей и артиллерии», – написал Рёпке в твиттере.
Украинская армия наносит сильные удары на юго-востоке страны, сообщили The Washington Post четыре человека в ВСУ. Их проводят специальные штурмовые подразделения с использованием западной техники, применяющие тактику НАТО, которой они обучались при подготовке к наступлению.
Два украинских чиновника, в том числе человек, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердили ABC News, что активная фаза контрнаступления началась. Судя по многочисленным сообщениям, поступающим в последние часы, упорные бои идут к югу от города Запорожье. Хорошо подготовленные украинские части в последние дни подтянулись к линии фронта на стратегически важных направлениях, сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.
О попытке прорыва ночью в Запорожье заявлял министр обороны Сергей Шойгу, об этом же сообщают российские военные блогеры. По словам Шойгу и Рогова, все удары отбиты, ВСУ понесли огромные потери. Подтвердить или опровергнуть эти заявления не представляется возможным.