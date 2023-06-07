Украинское контрнаступление началось в Запорожье

Активные бои на российско-украинском фронте идут с начала недели (в основном на востоке, в Донецкой области), но развитие событий в четверг свидетельствует о том, что украинское наступление с главным ударом в районе Запорожья, видимо, началось. Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на американских и украинских чиновников, а также на информацию с передовой.

Кроме того, ставленник российских властей в регионе, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сказал российским СМИ, что украинские войска перешли в Запорожской области в масштабное контрнаступление: «Противник бросил на Запорожском участке фронта максимальные силы военных и техники. Такого количества еще ни разу не использовалось на нашем направлении».

О том, что главным направлением контрнаступления, похоже, является именно Запорожье, The New York Times в четверг сказал высокопоставленный представитель США.