Китай все ближе к США: разместит на Кубе секретную базу

Объект будет представлять собой комплекс для прослушивания, его отдаленность от американского штата Флорида составит всего 160 км. Это позволит китайским спецслужбам перехватывать данные электронных коммуникаций на юго-востоке США, где расположено много военных баз, а также контролировать движение американских кораблей.

Китай планирует разместить на Кубе свою секретную разведывательную базу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, за размещение своей базы в рамках этой секретной сделки КНР заплатит Кубе несколько миллиардов долларов.

Информацию подтвердил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби. «Мы внимательно следим за этим, принимаем меры для противодействия этому и остаемся уверенными, что сможем выполнить все наши обязательства по безопасности дома, в регионе и во всем мире», - сказал Кирби.

Американские официальные лица подтверждают, что база позволит Китаю проводить разведку сигналов и мониторинг ряда коммуникаций.