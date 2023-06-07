Украинская армия понесла потери в тяжелой технике и живой силе при попытке прорвать российскую линию обороны в районе Бахмута в последние дни, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам собеседников телеканала, украинским военным удалось отбросить некоторые российские подразделения вокруг города. Однако российские военные, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали «ожесточенное сопротивление». Армия РФ окопалась на прикрытых минными полями оборонительных рубежах, глубина которых на некоторых участках фронта достигает нескольких линий.

Один из собеседников канала назвал потери, которые понесли ВСУ, «значительными». Среди прочего было потеряно несколько бронетранспортеров MRAP, предоставленных США. При этом оба источника уверены, что потери не повлияют на более масштабное запланированное контрнаступление украинской армии.