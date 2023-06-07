«Безбумажное правительство» - новая реальность от Агентства инноваций

Побеседовав c руководителем Агентства инноваций и цифрового развития Инарой Велиевой, мы попытались внести ясность в детали этого проекта, его перспективы и основные цели.

Всеобщая цифровизация как неотъемлемая часть прогресса уверенно и стремительно вошла в нашу жизнь. Однако оцифровать все процессы, как в государственном, так и частном секторе, до сих пор не представляется возможным, так как все еще существует ряд задач, требующих решения. Агентство инноваций и цифрового развития, систематически проводящее работу в направлении улучшения качества всеобщей цифровизации в Азербайджане, представило проект «Безбумажное правительство», который уже функционирует, и, следуя заявленным критериям, на первых этапах значительно облегчит коммуникацию между госструктурами.

— Инара ханум, в чем заключается основная задача проекта «Безбумажное правительство»?

— «Безбумажное правительство», будучи компонентом цифровой трансформации, представляет собой платформу в рамках существующей национальной системы обмена информацией и является объединяющим шлюзом для различных информационных систем госструктур. Для нас при создании этой платформы приоритетом являлось упрощение документооборота между госведомствами, что в итоге послужит развитию и укреплению связи между структурами, а в будущем — между государственными и частными организациями и гражданами.

— По поводу решения бюрократических проволочек между госорганами уже давно ведутся обсуждения и строятся планы. Почему реализация проекта, направленного на искоренение этой проблемы, была осуществлена именно сейчас?

— Этот всеми ожидаемый проект реализовался только сейчас по ряду не зависящих от нас причин. Для понимания полной картины истории создания данной платформы стоит указать, что в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики от 27 октября 2018 года №314 «О мерах по электронизации процессов внутреннего управления в государственных органах (учреждениях)» было поручено до 31 декабря 2020 года создать в инфраструктуре информационной системы электронного правительства централизованную подсистему электронного документооборота.

В связи с тем, что формирование данной централизованной подсистемы до указанного времени обеспечено не было, согласно части 3 указа президента страны от 24 ноября 2022 года №1887 этим вопросом после слияния начало заниматься Агентство инноваций и цифрового развития.

В результате нам удалось в кратчайшие сроки построить работающую систему, которая заметно упростит коммуникацию между госорганами. Этот показатель является более чем успешным как для реалий местного государственного сегмента, так и для бизнес-индустрии.

— Опираясь на какие критерии была создана платформа «Безбумажное правительство»?

— Мы создали систему с такой архитектурой, которая прежде всего не просто не навредит частному рынку, а будет стимулировать появление инновационных идей и помогать стартапам создавать новые продукты и решения. При этом система будет удобной в интеграции, будет иметь возможность развиваться, и, конечно же, являться компонентом цифровой трансформации, на благо которой нацелены все наши начинания.

Если говорить детально о каждом факторе, то в мировой практике одним из наиболее популярных решений для организации безбумажного документооборота является централизованный шлюз, который мы сейчас внедряем. Альтернативы, конечно же, были, но они не отвечали требованиям, которые мы сами перед собой поставили.

К примеру, существует возможность создания единой системы для всех госструктур, но это повлекло бы за собой неминуемые негативные последствия для IT-сектора и стало бы для них большим ударом, так как в стране функционируют десятки IT-компаний, предоставляющие свои услуги именно в этой сфере. Для нас такой расклад неприемлем.

Наоборот, мы ориентировались на то, чтобы каждая IT-компания, имеющаяся на рынке и представляющая услуги в данном направлении, применяя наши стандарты, смогла бы продать свой продукт госструктурам или частным субъектам. В этом и преимущество выбранного нами подхода – наша платформа не обязывает госструктуры пользоваться каким-то одним решением во внутренней информационной системе.

Более того, международная практика показывает, что единая система для всех не работает в крупных госструктурах, так как у тех имеется специфический механизм документооборота. Поэтому, изучив аналогичные решения в Турции, Эстонии и других странах, где установленный стандарт между госведомствами не влияет на внутренние механизмы отдельных структур, мы применили именно данное решение, а не установили некую единую систему.

— Что конкретно представляет собой «Безбумажное правительство»?

— Под эгидой цифрового правительства в условиях расширения Национальной системы обмена информацией мы построили шлюз, в широком понимании являющийся объединяющей информационной системой. Данный шлюз служит оперативному обмену всевозможными документами между госведомствами. То есть мы построили интерфейс прикладного программирования (API), являющийся цифровым инструментом, который добавляет функциональность любой системе. Допустим, одна госструктура хочет отправить документ другому ведомству — документ, выходящий от них в нашем API, стандартизируется и доставляется адресату в понятной для всех форме, что облегчает взаимопонимание и процесс обмена информацией.

— А как обстоят дела сейчас? Какой именно процесс намеревается упростить проект «Безбумажное правительство»?

— Все госструктуры используют собственную цифровую систему документооборота, где электронно подписывают, распечатывают на принтере, опять подписывают и только потом отсылают документ адресату в другое ведомство. Но в будущем распечатывать и физически отправлять документы больше не придётся – надо будет нажать всего лишь одну кнопку, и документ будет отправлен по назначению. То есть речь о идет о системе очень высокого уровня качества и степени надежности. Принимающая сторона видит, от кого пришел документ, посредством API она точно знает, от какого ведомства, точно знает, что электронная подпись действительна, точно знает, что всё надёжно зашифровано, и только потом принимает в свою систему.

Уже были упомянуты основные приоритеты, которыми мы руководствовались, — сохранение конкурентоспособного рынка IT-продуктов, обеспечение простой интеграции и стремление идти в ногу с международным опытом.

— Что система умеет на сегодняшний день? Каковы сроки её полномасштабного запуска?

— На сегодняшний день проделанная работа заключается в следующем. Мы определили и автоматизировали необходимые технические стандарты API, предоставляемые в абсолютно открытом доступе. Функциональный пакет нашей системы включает в себя несколько технологических преимуществ:

1. Возможность электронной подписи и её проверки.

2. Электронные переписки между госведомствами будут абсолютно зашифрованными – технически наша платформа, которая занимается доставкой документов в стандартном для всех формате, не может видеть их содержание, процесс полностью закриптован.

3. Гарантированная доставка – мы реализуем механизм, обеспечивающий доставку сообщений, даже если в какой-то момент система получателя была недоступна.

4. Юридическая значимость сообщений – благодаря электронной подписи и журналированию отправлений, весь документооборот, проходящий через шлюз, имеет такую же юридическую значимость, что и официальные письма, отправленные по обычной почте.

По этим направлениям этап разработки полностью завершён, и сейчас мы находимся на стадии тестирования. На сегодняшний день мы успешно протестировали платформу «Безбумажного правительства» между двумя ведомствами, использующими разные внутренние решения для документооборота – это Министерство цифрового развития и транспорта и Министерство финансов. Наш тестовый контроль показал, что платформа успешно работает: документы поступают в обе стороны при сохранении полной конфиденциальности и обеспечении высокой эффективности коммуникации.

Мы уже начали подготовку к следующему этапу, где планируем реализовать пилотный проект со следующими 10 госучреждениями до 30 июля текущего года. Более того, к октябрю 2023 года предусмотрено присоединение к системе всех центральных органов исполнительной власти. В целом вся работа в данном направлении идёт согласно установленным срокам.

— Если резюмировать, что в конечном итоге нам даёт система «Безбумажного правительства»?

— Система «Безбумажного правительства» нацелена на реализацию одной из важнейших на сегодняшний день задач — оцифровку всех процессов документооборота. В первой фазе развития проекта мы хотим обеспечить госструктуры платформой, которая позволит им коммуницировать быстрее, эффективнее и надёжнее, не используя при этом бумажные документы и не тратя времени на их перепроверку.

Гражданам и частным субъектам в будущем данный проект поможет наладить с госведомствами всю ту же безбумажную коммуникацию, которая значительно облегчит жизнь людей и ускорит все необходимые процессы взаимодействия.

Плюс ко всему, эта платформа способна развиваться и адаптироваться под новейшие передовые технологии, что делает её гибкой, максимально эффективной системой с большими перспективами.