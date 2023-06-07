Заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабахского региона Азербайджана.
Согласно сообщению ведомства, 8 июня с 11:25 до 18:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах.
Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры.
Также члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.
В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.