Заявление Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанской армии армянскими незаконными вооруженными формированиями в зоне временной дислокации российских миротворцев на территории Карабах ского региона Азербайджана.

Согласно сообщению ведомства, 8 июня с 11:25 до 18:40 члены армянских незаконных вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в Физулинском, Ходжалинском и Шушинском районах.

Подразделениями азербайджанской армии на указанных направлениях были предприняты адекватные ответные меры.

Также члены армянских НВФ под видом сельскохозяйственных работ пытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского, Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены, заявили в ведомстве.