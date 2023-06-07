Миннауки и образования вносит ясность

В Министерстве науки и образования уточнили данную информацию, сообщив, что собеседования по проверке навыков устной речи среди детей, желающих обучаться на родном языке, не проводятся.

Уже несколько дней в социальных сетях и СМИ обсуждается тема проведения собеседования по навыкам устной речи среди учеников, которые пойдут в первый класс. Якобы будущие первоклассники должны будут сдавать экзамен по устной речи.

Ранее некоторые СМИ опубликовали не соответствующую действительности информацию о приеме в 1-й класс.

В Миннауки и образования отметили, что в следующем учебном году ожидается поступление в первый класс более 130 000 детей. Более 110 000 детей уже распределены в 1-е классы через онлайн-систему без конкурса и собеседования. Более 90 000 из них приняты сразу в 1-й класс из дошкольных учреждений.

В министерстве также сообщили, что этот процесс продлится до 14 сентября.

По словам эксперта в области образования Адиля Велиева, если обучение ведется на других языках, в этих школах можно проверить навыки устной речи: «При приеме детей в школы, где ведется обучение на других языках, проверка навыков устной речи является обязательным требованием законодательства об общем образовании. Также важно определить, готов ли ребенок изучать этот язык в будущем. Иногда, когда родители отдают своих детей, не знающих языка обучения, в школу, они надеются, что ребенок выучит этот язык. Исследования показывают, что это создает серьезное препятствие в процессе обучения в первые годы для детей, не владеющих языком обучения. Такие дети во многих случаях испытывают глубокий психологический стресс, сталкиваются в будущем с трудностями при изучении предметов».