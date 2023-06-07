Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, стороны с удовлетворением отметили, что усилиями президентов Азербайджана и России взаимоотношения двух стран вышли на уровень стратегического партнерства.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций был расценен как яркое свидетельство динамичного развития двусторонних отношений. Была подчеркнута важность очередного заседания Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, которое планируется провести в конце июня в Москве. Констатированы хорошие результаты взаимодействия в сельском хозяйстве.

Стороны охарактеризовали транспортно-логистическую сферу как важный вектор сотрудничества. В этой связи выражена готовность продолжать совместные усилия по обеспечению функционирования международного транзитного коридора Север-Юг на полную мощность.