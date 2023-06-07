Генштаб отрицает начало контрнаступления Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг обнародованное изданиями ABC News и The Washington Post сообщение о том, что украинские войска начали контрнаступление.
«Такой информации у нас нет», - заявил Reuters не названный по имени представитель Генштаба.
Ранее официальный представитель ВСУ Валерий Шершень, подтвердив «повышение активности» в Запорожской области, сообщил, что речь идет о боях местного значения. По его словам, украинские силы в регионе в основном продолжают оборону.