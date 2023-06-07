Президент Венгрии: Россия не должна достичь своих целей в Украине

Президент Венгрии подчеркнула, что изначально осуждала российскую агрессию, а вся ее страна выступает за территориальную целостность Украины.

Президент Венгрии Каталин Новак считает, что мир должен помешать России воплотить ее военные цели в Украине. В то же время она против того, чтобы Будапешт помогал Киеву оружием, и считает санкции против РФ неэффективными. Об этом Новак сказала в интервью Neue Zürcher Zeitung.

«Украина – суверенная страна, которая подверглась нападению со стороны соседа и сейчас делает все возможное, чтобы защитить своих граждан. Украинцы действуют самостоятельно, но их поддерживают многие страны. Это, конечно, влияет на военные усилия», – считает Новак.

Президент Венгрии подчеркнула, что «Россия не должна достичь своих военных целей, мы не должны этого допустить», но при этом видит решение в мирных переговорах, хотя и признает их нереалистичность в настоящее время.

Новак считает, что военная помощь «разожжет войну» и «может быстро привести к эскалации», но поддерживает гуманитарную помощь украинцам и украинским беженцам.

Что касается санкций, Новак подчеркнула, что «санкции имеют эффект, но они нанесли нам больше вреда, чем России. Этого нельзя допустить. Мы должны уделять этому гораздо больше внимания, вместо того чтобы сосредотачиваться только на наказании России», – считает она.