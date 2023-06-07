Пентагон анонсировал «масштабные объявления» США и Индии

США и Индия выступят с «масштабными объявлениями о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) в ходе предстоящего государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон». Об этом сообщил в четверг помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер.

«Мне кажется, все признаки указывают на то, что... у нас будут по-настоящему масштабные, исторические и воодушевляющие объявления в ходе визита премьер-министра, касающиеся конкретных проектов военно-промышленного сотрудничества», - заявил представитель Пентагона.

Рэтнер считает, что «это будет исторический визит, который установит новые вехи отношений».

Переговоры Моди с президентом США Джо Байденом в рамках государственного визита состоятся в Белом доме 22 июня.