Эрдоган собрал силовиков
В Анкаре в четверг, 8 июня, состоялось первое после майских выборов заседание Совета национальной безопасности Турции. Заседание Совета в новом составе проводилось под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно сообщению Anadolu, в обсуждениях наряду с главой государства участвовали вице-президент Джевдет Йылмаз, министр юстиции Йылмаз Тунч, глава МИД Хакан Фидан, глава МВД Али Ерликая, министр национальной обороны Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками, и.о. начальника Генштаба Муса Авсевер, командующий ВМС адмирал Эрджумент Татлыоглу и командующий ВВС Атилла Гюлан, глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын.
Согласно распространенному официальному заявлению Совета нацбезопасности, обсуждалась российско-украинская война, которая увеличивает риски для региона, ситуация с сирийскими беженцами, а также напряженность в Косово.