Раскритиковав заявление Эрдогана, глава МИД Украины поговорил с Фиданом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
В своем твиттер Кулеба сообщил, что поздравил Фидана с новой должностью и рассказал про последствия подрыва плотины Каховской ГЭС.
«В ходе нашего телефонного разговора я поздравил своего турецкого коллегу Хакана Фидана с назначением и сообщил ему о тяжелых гуманитарных и экологических последствиях каховской катастрофы», - написал Кулеба в твиттер.
In our call, I congratulated my Turkish counterpart Hakan Fidan with his appointment and updated him on the dire humanitarian and environmental consequences of the Kakhovka disaster. He affirmed that Türkiye is working on providing humanitarian assistance to alleviate the crisis.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 8, 2023
По его словам, Фидан, в свою очередь, «подтвердил, что Турция работает над оказанием гуманитарной помощи для смягчения кризиса».
Отметим, что ранее в четверг украинские СМИ сообщили, что Дмитрий Кулеба выступил с критикой предложения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской ГЭС. Министр негативно высказался по поводу этой идеи, поскольку она, по его мнению, допускает вероятность, что за подрывом дамбы стоит Украина.