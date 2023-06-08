Зеленский заявил об угрожающей ситуации в Украине

В результате разрушения плотины Каховской ГЭС под водой оказались склады с опасными для природы и людей веществами и могильники скота, в том числе зараженного сибирской язвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Из-за уничтожения плотины затоплены хранилища топлива, склады с химикатами, склады с удобрениями, могильники животных, из них как минимум два с сибирской язвой и оба на временно оккупированной территории. Что с ними сейчас, нам не известно», - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил также, что создает специальную экспертную группу, которая займется привлечением внимания мирового сообщества к экоциду, который, по его мнению, осуществляет Россия в Украине.

Украина с самого начала заявляет, что плотину Каховской ГЭС взорвали российские военные. Официальная Россия утверждает, что плотина, находившаяся под ее контролем, разрушилась в результате некой диверсии украинцев.