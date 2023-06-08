Для армян открывают прямой рейс в Стамбул
Авиакомпания Armenian Airlines запускает прямой рейс Ереван – Стамбул – Ереван, сообщают армянские СМИ.
Согласно информации, первый рейс состоится 30 июня, продажа билетов уже открыта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.
В Комитете гражданской авиации Армении заявили, что разрешение на данный рейс авиакомпании Armenian Airlines было предоставлено согласно установленным процедурам.
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