Для армян открывают прямой рейс в Стамбул

Авиакомпания Armenian Airlines запускает прямой рейс Ереван – Стамбул – Ереван, сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, первый рейс состоится 30 июня, продажа билетов уже открыта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

В Комитете гражданской авиации Армении заявили, что разрешение на данный рейс авиакомпании Armenian Airlines было предоставлено согласно установленным процедурам.