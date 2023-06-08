Масштабные лесные пожары в Канаде: дым приближается к Норвегии

8 июня 2023, 23:52

Дым от сотен лесных пожаров в Канаде в ближайшее время может дойти до Норвегии и вызвать проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Associated Press. Согласно данным норвежских специалистов, смог уже наблюдается в Гренландии и Исландии, в ближайшее время он появится на юге Норвегии.

Последние несколько дней горят леса в провинции Квебек в Канаде. Как пишет BBC News, площадь лесных пожаров составляет 3,3 миллиона гектаров. Премьер Канады Джастин Трюдо уже заявил, что страна столкнулась с «худшим сезоном лесных пожаров» за всю историю наблюдений. Тысячи авиарейсов отменены или задержаны из-за сильного дыма. Лесные пожары типичны для этого времени года в Канаде. Но масштабы пожаров, наблюдаемых в этом году, необычны, частично они вызваны более сухой погодой и теплыми температурами, передает BBC.

Тысячи канадцев вынуждены были эвакуироваться из-за близких пожаров, а о потенциальной опасности, связанной с задымлением воздуха, были предупреждены десятки миллионов людей по всей Северной Америке. Над многими городами Канады и США, в том числе над Торонто, Оттавой, Нью-Йорком и Вашингтоном, небо окрасилось в тускло-оранжевый цвет. Власти Оттавы называют загрязнение воздуха от пожаров крайне опасным для здоровья людей, особенно страдающих респираторными заболеваниями.