Сахиль Бабаев рассказал в Женеве о проводимых в Азербайджане реформах и DOST

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Руководитель азербайджанской делегации, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в рамках 111-й сессии Международной конференции труда, которая проходит в Женеве, встретился с региональным директором МОТ по Европе и Центральной Азии Хайнцем Коллером. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. На встрече речь шла о проводимых в Азербайджане социальных реформах и концепции DOST, которая предусматривает широкое применение электронных технологий в сфере труда и занятости.

Она включает в себя подсистему «Труд и занятость», которая была признана «Проектом-чемпионом» на Всемирном саммите Международного телекоммуникационного союза и удостоена награды. Эти реформы и концепция направлены на улучшение условий труда, повышение эффективности занятости и создание благоприятной среды для развития экономики и социального прогресса в Азербайджане. Коллер заявил, что удовлетворен активным сотрудничеством Азербайджана с Международной организацией труда (МОТ), выразил уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества в процессе социальных реформ, проводимых в Азербайджане.