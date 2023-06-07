Байден и Сунак отправляют Путину сигнал: Будем поддерживать Украину многие годы

Российские власти могут не рассчитывать на усталость Запада от поддержки Украины, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует BBC.

«Чем больше мы сможем собрать для поддержки Украины – и не только здесь и сейчас, эта поддержка будет продолжаться еще многие годы – тем более сильный сигнал мы пошлем Путину, что ему нет смысла ждать, пока мы устанем», - сказал Сунак.

Джо Байден же заявил, что намерен обеспечить Украине «долгосрочную безопасность, чтобы предотвратить агрессию в будущем после этой войны». «Такова наша цель, и мы добиваемся ее, предоставляя Украине ту помощь, в которой она сейчас нуждается на поле боя, и помогая укрепить украинскую армию в долгосрочной перспективе».

«Я считаю, что у нас на самом деле есть финансирование, чтобы поддерживать Украину так долго, как это необходимо», - добавил Байден.