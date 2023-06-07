Нетаньяху предупредил Блинкена: Никакое соглашение с Ираном не остановит Израиль
В четверг, 8 июня, вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщили в офисе Нетаньяху, разговор касался сотрудничества между странами, а также проблем и возможностей в ближневосточном регионе. Собеседники также подробно обсудили ситуацию с Ираном.
Нетаньяху «подтвердил свою последовательную позицию в том, что возвращение к ядерному соглашению с Ираном не остановит иранскую ядерную программу и никакое урегулирование с Ираном ни к чему не обяжет Израиль, который сделает все, чтобы защитить себя».
Также в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что он «выразил признательность за состоявшиеся недавно в Вашингтоне откровенные переговоры между командами двух стран и тесную координацию между Израилем и США.
В то же время Белый дом опроверг сообщение сайта Middle East Eye о том, что США и Иран близки к соглашению, по которому Тегеран сократит свою деятельность по обогащению урана взамен на частичное снятие санкций.