Байрамов и Абдоллахиан обсудили «существующие проблемы» между Баку и Тегераном
Между главами МИД Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдоллахианом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.
Согласно информации, Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и вопросы их решения.
Министры договорились продолжать переговоры и контакты между соответствующими структурами двух стран. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов.