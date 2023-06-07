Байрамов и Абдоллахиан обсудили «существующие проблемы» между Баку и Тегераном

Между главами МИД Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдоллахианом состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, Джейхун Байрамов и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили текущее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и вопросы их решения.

Министры договорились продолжать переговоры и контакты между соответствующими структурами двух стран. В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов.