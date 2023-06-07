Волонтеры заявили о сотнях погибших после подрыва Каховской ГЭС

Как рассказал «Важным историям» координатор группы волонтеров Ярослав Васильев, в списках более 1400 адресов на правом берегу Днепра, где требуется эвакуация. В 180 случаях люди сидят на чердаках и крышах. В 270 случаях помощи ждут дети, пенсионеры и маломобильные люди. «Нам нормально не дают работать, все выходит хаотично, нет данных. Мы не ведем списки спасенных, потому что нет ни рук, ни времени. Погибших сотни», — заявил Васильев.

Он также сообщил, что с момента разрушения плотины прошло двое суток, однако российские военные и сотрудники МЧС начали спасать людей только 8 июня, после того, как об этом распорядился президент Владимир Путин.

Помимо этого он сообщил, что российские силовики отказались вывозить 14 человек с одной из крыш в городе Алешки, так как у них не было гражданства РФ.

Корреспондент BBC Ольга Ившина пишет, что на одной из улиц Алешек эвакуации несколько часов ждали пятеро пенсионеров. 77-летний мужчина умер, не дождавшись помощи, остальных вывезли в безопасное место.

Еще один корреспондент издания Жанна Безпятчук стала свидетелем обстрела Херсона во время спасательной операции. По ее словам, удар был нанесен днем 8 июня со стороны России между затопленным районом Корабел и центром города. В этот момент там находились несколько десятков человек. «Мы знаем о раненых, которые просто на эвакуационных лодках попали под обстрел. Сколько их и в каком они состоянии, нам точно неизвестно, но мы видели лодки и людей в крови», — рассказала она.

Украинский мэр Алешек Евгений Рищук сообщил о девяти подтвержденных случаях гибели местных жителей из-за затопления. «Еще один человек погиб в Николаевской области», - рассказал глава администрации Виталий Ким.