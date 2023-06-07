В Пентагоне назвали три современные сверхдержавы

В нынешнем многополярном мире существуют не менее трех сверхдержав, в их числе США, Китай и Россия, это становится все более очевидным. Так считает председатель Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

По мнению Милли, США оставались единственной сверхдержавой после распада СССР, но это изменилось. «Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — заявил он.

«В ближайшие десятилетия мир столкнется с «очень серьезными вызовами и кризисами», - полагает Милли. - Некоторые государства играют все более значительную роль в собственных регионах, - продолжил он, - через некоторое время они тоже станут претендовать на статус сверхдержав».