Новая атака беспилотников на Украину

Украинские телеграм-каналы мониторинга воздушного пространства пишут о новом налете беспилотников. По их данным, беспилотники, число которых даже не называется даже ориентировочно, были запущены россиянами с юго-востока, со стороны Азовского моря и с севера.

Сообщается, что над Днепропетровской областью украинская ПВО уже стреляет по беспилотникам.

Кроме того, сообщается, что российские стратегические бомбардировщики летят в регион Каспийского моря и вот-вот выйдут на обычные позиции для пуска ракет.

В четверг Россия уже нанесла удар двумя ракетами по Умани в Черкасской области.