Норвежские ученые зафиксировали толчки и заявили о подрыве Каховской ГЭС

Исследователи норвежского института NORSAR проанализировали данные региональных сейсмических станций в связи с обрушением плотины Каховской ГЭС в Украине. Они обнаружили четкие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени (01:54 по норвежскому времени). Время и место совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины. Сигналы указывают на то, что произошел взрыв. Магнитуда сейсмических толчков, вызванных взрывом, колеблется между 1 и 2. Об исследовании норвежского института пишет The Insider.

Заместитель технического директора, главный инженер проекта ПРаТ «Укргидропроект» Николай Калинин также заявил, что разрушение не могло произойти из-за удара извне. По его словам, это последствие намеренного подрыва дамбы: «Предполагаю, что это должно быть несколько одновременных мощных взрывов изнутри. Скорее всего, была заминирована сама плотина и здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты. Еще раз подчеркиваю — заминированы изнутри. Относительно того, что не было слышно мощного взрыва, объясняется тем, что взрывчатку заложили в глубине здания ГЭС во внутренних помещениях, ниже уровня воды».

Утром 6 июня Каховская ГЭС полностью разрушилась и ушла под воду. Были затоплены более 80 населенных пунктов. Россия и Украина обвинили в произошедшем друг друга. Украинское оперативное командование «Юг» заявило, что плотину ГЭС подорвали российские войска. Так называемый мэр оккупированной Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что «около двух часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС», без конкретизации, с чьей стороны. Президент Украины Владимир Зеленский указал на то, что дамбу, как и всю ГЭС, контролировала Россия, а подорвать ее посредством внешнего воздействия, включая обстрелы, невозможно. Президент указал также, что дамба ранее была заминирована россиянами.