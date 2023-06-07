Грета Тунберг обвиняет Россию: «Должна ответить за свои преступления»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг спустя три дня после разрушения Каховской ГЭС обвинила Россию в экоциде на юге Украины.
В своем Twitter она назвала катастрофу на Каховской ГЭС «еще одним зверством» со стороны РФ и потребовала призвать Москву к ответственности за преступления.
«Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину - еще одно зверство, от которого мир теряет дар речи, - написала Тунберг. - Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна ответить за свои преступления».
This ecocide as a continuation of Russias unprovoked full-scale invasion of Ukraine is yet another atrocity which leaves the world lost for words. Our eyes are once again on Russia who must be held accountable for their crimes. https://t.co/GDWrJnMkmb— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 8, 2023