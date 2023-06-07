Грета Тунберг обвиняет Россию: «Должна ответить за свои преступления»

Шведская экоактивистка Грета Тунберг спустя три дня после разрушения Каховской ГЭС обвинила Россию в экоциде на юге Украины.

В своем Twitter она назвала катастрофу на Каховской ГЭС «еще одним зверством» со стороны РФ и потребовала призвать Москву к ответственности за преступления.

«Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину - еще одно зверство, от которого мир теряет дар речи, - написала Тунберг. - Наши взгляды снова направлены на Россию, которая должна ответить за свои преступления».