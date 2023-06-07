Зеленский объявил: В Донецкой области жестокие бои, есть результат

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области идут ожесточенные бои, он постоянно находится в коммуникации с военными командующими.

«Безопасность. Постоянно в коммуникации с нашими военными. Донетчина – очень жестокие бои. Но есть результат, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут – молодцы. Шаг за шагом. Спасибо каждому нашему воину! Авдеевка, Марьинка, весь восток...», - заявил глава украинского государства

Перед этим заявлением президент Зеленский написал в соцсетях о «важной встрече» с командующими ВСУ. Подробностей этой встречи, состоявшейся 8 июня, он не предоставил.