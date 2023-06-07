Женщина впервые возглавила Центробанк Турции

Дочь инженера и математика, Хафизе Гайе Эркан является выпускницей турецкого Университета Богазичи, затем продолжила образование в Принстонском университете США. Там она стала первым студентом, завершившим 2-летнюю докторскую программу за один год, и получила звание самого молодого профессора финансов. Затем она прошла еще две программы - по менеджменту в Гарвардской школе бизнеса и по лидерству в Стэнфордском университете.

Свою профессиональную карьеру Хафизе Гайе Эркан начала в Goldman Sachs, затем перешла в First Republic Bank, где занимала должность старшего вице-президента. Она работала также в должности начальника инвестиционного департамента банка и сопредседателя по управлению рисками. В период ее работы активы банка возросли с 25-30 млрд долларов до порядка 250 млрд.

Хафизе Гайе Эркан в течение двух лет была членом совета директоров ювелирной компании Tiffany & Co и членом совета директоров глобальной финансовой консалтинговой компании Marsh McLennan. Эркан вошла в список Crain New York Business 40. Она также входит в состав Консультативного совета Департамента исследования операций и финансовой инженерии Принстонского университета США.

Прежний руководитель ЦБ Шахап Кавджиоглу назначен главой Совета по банковскому регулированию и надзору Турции.

Как отмечают турецкие СМИ, назначение Эркан может быть связано с новым министром финансов Турции Мехметом Шимшеком, на которого возложена задача навести порядок в экономике страны.