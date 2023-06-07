Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о секретных документах

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинуто обвинение по уголовному делу о засекреченных документах, которые были обнаружены в его резиденции в августе 2022 года. Об этом сообщил сам экс-президент.

Статьи, по которым обвиняется Трамп, станут известны во вторник 13 июня, когда он формально должен будет сдаться полиции в Майами. После этого политику изберут меру пресечения, а материалы расследования опубликуют, передает The New York Times.

Издание, ссылаясь на два источника, пишет, что в обвинении будет семь эпизодов — в том числе ложь под присягой и сговор с целью помешать правосудию. Расследование ведет специально назначенный независимый прокурор Джек Смит.

В своем заявлении Трамп назвал себя невиновным, написав, что считает этот день «темным» для США. Представители прокуратуры и Белого дома заявили, что не будут комментировать решение Смита до публикации обвинений.

Это второе уголовное дело против Трампа. В апреле он был обвинен Большим жюри штата Нью-Йорк по делу о фальсификации бизнес-отчетности. Суд над ним начнется в марте 2024 года.

Трамп — фаворит в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.