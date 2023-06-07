AZAL и Turkish Airlines обсудили перспективы сотрудничества в авиасфере

Укрепление сотрудничества в сфере гражданской авиации и дальнейшее развитие воздушных связей между Азербайджаном и Турцией было обсуждено на встрече первого вице-президента ЗАО AZAL Самира Рзаева и председателя Совета директоров и Исполнительного комитета авиакомпании Turkish Airlines Ахмета Болата.

В пресс-службе AZAL сообщили, что встреча прошла на полях 79-го ежегодного общего собрания IATA в Стамбуле. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между национальными авиаперевозками Азербайджана и Турции, а также возможности расширения маршрутной сети между двумя странами.

По словам Самира Рзаева, Турция является одним из ключевых партнеров Азербайджана в области авиационного сектора, и сотрудничество между авиакомпаниями имеет большое значение для обоих государств.