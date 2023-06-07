Леонид Швец, автор haqqin.az 09:24

Впервые с начала войны появились наглядные свидетельства, как российские войска пытались нанести удар непосредственно по президенту Украины. Накануне утром пошла информация, а затем и видеосвидетельства посещения Владимиром Зеленским подтопленных районов Херсона. Он на месте постарался получить впечатление от масштабов трагедии, составить представление об объемах необходимой помощи, пообщаться с пострадавшими людьми.

Зеленский уже многократно за время войны оказывался непосредственно у линии фронта и, в частности, спустя считанные часы после освобождения того же Херсона. Тогда, как и сейчас, противник находился на дальности не только ракетно-артиллерийского, но и минометного обстрела центра города. Каждый раз, когда выясняется, что украинский президент был в зоне потенциального удара, российские турбопатриоты возмущаются беззубостью своего командования, которое якобы избегает покушаться на жизнь украинского лидера, и усматривают в этом элементы политического сговора. В этот раз последовал показательный обстрел эвакуационного пункта, где перед этим был президент Украины. Безусловно, в целях безопасности данные фото- и видеосъемки с места пребывания главы государства публикуются с известной задержкой, чтобы у него было время переместиться в другую точку. Но никогда нельзя исключать, что координаты в реальном времени может передавать противнику и некий местный информатор, поэтому это в любом случае большой риск.

Не успели пройти новости о Зеленском в Херсоне, как корреспонденты, находившиеся на месте, сообщили о начале обстрела. Удары наносились как по центру города, так и по прибрежным районам, где шло спасение людей от наводнения. Были ранены девять человек, среди которых два сотрудника службы спасения - водолаз-сапер и водитель-сапер, полицейский, врач и волонтер из Германии. Кроме того, под обстрел попал главный раввин Украины Моше Реувен Асман, принимавший участие в спасательной операции. Жертв могло бы оказаться намного больше, но обстрелы стали частью обыденной жизни Херсона с момента его освобождения, поэтому жители имеют отработанный навык прятаться от вражеских снарядов и ракет. На долю этого украинского города пришлись одни из самых страшных испытаний: почти с первых дней и до начала ноября прошлого года Херсон находился под оккупацией, со всеми прелестями хозяйничания захватчиков, потом началась жизнь под обстрелами, а теперь, ко всему, прибавилась еще одна страшная беда: подтопление значительной части города. Большая беда, обрушившаяся на юг Украины после прорыва дамбы на Каховской ГЭС, находящейся под контролем вооруженных сил РФ, еще больше мобилизовала волонтерское движение в Украине, которое и без того работает на износ все эти месяцы войны. Политическое руководство тут же провело чрезвычайное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а на следующий день президент приехал в Херсон. Это не идет ни в какое сравнение с реакцией российских властей.