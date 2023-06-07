ВСУ ударили по тренировочному лагерю «кадыровцев: десятки погибших

Силы обороны Украины ударили по району сосредоточения боевиков подразделения «Ахмат» в тренировочном лагере в Донецке. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

В сводке утверждается, что потери «кадыровцев» составили 56 человек погибшими.

«6 июня в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются», - рассказали в Генштабе.