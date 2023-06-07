Новый пакет военной помощи Украине: что получит Киев

Министерство обороны США в пятницу, 9 июня, объявит о предоставлении Украине нового пакета помощи в сфере безопасности на сумму свыше 2 млрд долларов. Bloomberg сообщило об этом со ссылкой на представителей Белого дома.

Средства, которые будут выделены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), пойдут на закупку ракетных пусковых установок и ракет Hawk, а также двух типов ракет для ЗРК Patriot.

По сведениям источников, в рамках нового пакета Украина получит усовершенствованные противорадиолокационные ракеты типа Pac-3, производимые Lockheed Martin, а также противорадиолокационные ракеты с усовершенствованной системой наведения GEM-T производства Raytheon Technologies.

В Raytheon заявили, что GEM-T «обладает улучшенными способностями для поражения тактических баллистических ракет, крылатых ракет или самолетов противника» и дополняет собой Pac-3.

Объявление о новом пакете будет сделано на фоне заявлений военных аналитиков о начавшемся контрнаступлении Украины, которое готовилось на протяжении последних нескольких месяцев.

ПВО является одним из приоритетов для Украины, противостоящей российским крылатым и баллистическим ракетам. Кроме того, страна нуждается в обеспечении прикрытия своих сил от российской авиации в ходе контрнаступления.