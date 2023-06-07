Вчера вечером украинский дрон атаковал позиции военных недалеко от пункта пропуска в Нехотеевке, пишут российские СМИ. В результате взрыва снаряда был ранен российский пограничник, его доставили в ближайшую больницу.

«Ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО, повреждены многоквартирный дом и частные дома в поселке Разумное. Трое жителей получили ранения, один из них отказался от госпитализации», - заявил глава области.

*** 10:01 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о происшествиях в ночь на пятницу над Белгородом и Белгородским районом.

«В Шебекине ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда. Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся — мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой», — заявил Гладков.

По данным Telegram-канала Shot, в Шебекине после попадания снаряда загорелась пятиэтажка.