Минобороны Украины: Все посредники на стороне России
Министр обороны Украины Алексей Резников высказался на тему привлечения третьих стран к урегулированию ситуации.
По его словам, сегодняшние посредники хотят быть на стороне России.
«Сейчас идет соревнование, кто может быть посредником. Но у всех есть нюанс: все они сейчас хотят быть посредниками на стороне России. Поэтому такой вид посредничества в настоящее время нам совершенно не подходит, потому что они не беспристрастны, у них нет настоящего независимого посредничества. Так что будем ждать», — заявил Резников.