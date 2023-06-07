Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 09:58

«Подрыв Каховской ГЭС и сознательное намерение Москвы разрушить среду обитания гражданского населения Украины является первым в новейшей истории случаем военного экоцида», - сказал в интервью haqqin.az депутат Верховной Рады Украины Валерий Колюх. По словам украинского парламентария, под водой полностью или частично остались около ста поселков и деревень, разрушена экосистема южных областей Украины, затоплены и будут непригодны для земледелия до десятки тысяч гектаров площадей плодородной почвы. «При этом удерживаемый Россией восточный берег Днепра пострадал от затопления больше, чем западный, который контролируется Киевом, - отметил Колюх. - На оккупированной Россией территории людей вообще не спасают, коллаборанты там делают вид, что ничего не происходит, а Москва прилагает максимум усилий, чтобы преуменьшить ущерб, нанесенный Украине».

Депутат утверждает, что в результате разрушения более тридцати оросительных систем без поливов могут остаться поля в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях площадью почти в 500 000 гектаров. «России придется компенсировать весь этот громадный ущерб, - уверен Валерий Колюх. - Генпрокуратура Украины уже обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать взрыв на Каховской ГЭС». Депутат отмечает, что российская армия терпит в Украине тяжелое поражение, не случайно Москва ведет себя как загнанный в угол зверь и от безысходности идет на крайние меры. «Перед войной мы даже представить не могли, на какие дикие действия способен Кремль», - говорит депутат Верховной Рады. По его словам, экоцид на юге Украины лишь усилил решимость украинского народа поддерживать ВСУ, чтобы они могли как можно скорее освободить все захваченные россиянами земли.

«Если подрывом Каховской ГЭС Путин хотел предотвратить контрнаступление украинской армии, то он явно просчитался, - считает Колюх. – Во-первых, сильно пострадала вся первая линия российской обороны в этом регионе. Во-вторых, длина линии фронта между войсками Украины и РФ составляет более тысячи километров, так что для контрнаступления ВСУ есть много других участков. Фронт – это не только Херсонская область, где находилась Каховская дамба, но и харьковское, донецкое, луганское и запорожское направления. Так что остановить наше контрнаступление у России не получится». Валерий Колюх отметил, что Украина столкнулась со значительными проблемами в обеспечении страны питьевой водой. «Не следует забывать, что Каховское водохранилище использовалось для водоснабжения таких городов, как Кривой рог, Никополь, Херсон, - сказал депутат. - Кроме того, воду из этого резервуара брали для охлаждения реакторов Запорожской АЭС, которая сейчас находится на оккупированной территории. Проблема с водозабором для Запорожской АЭС создает угрозу континентального масштаба». По его мнению, уничтожение Каховской ГЭС не должно сильно повлиять на украинскую энергосистему.

«Дело в том, - говорит Колюх, - что сразу после захвата россиянами Запорожской АЭС вся энергосистема южных регионов Украины была перенастроена таким образом, чтобы обеспечить эти регионы Украины электроэнергией без учета Запорожской станции». Депутат отмечает, что решение устроить экоцид на юге Украины было принято коллективно, с личным участием Владимира Путина. «Наши эксперты просчитали, что вода в Днепре будет подниматься еще один-два дня, после чего начнет спадать на протяжении недели, - сказал он. - Подъем воды до критического уровня может полностью затопить Херсон». Депутат Верховной Рады убежден, что развязанная против Украины полномасштабная война является результатом абсолютного безрассудства Кремля.