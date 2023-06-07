Саудовский кронпринц угрожал США

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд прошлой осенью угрожал разорвать отношения с США и принять жесткие меры экономического характера в ответ на слова президента Джо Байдена о последствиях решения королевства сократить добычу нефти, сообщила газета The Washington Post, которая обнаружила эту информацию в секретных документах США, попавших в соцсети в результате предполагаемой утечки.

В них отмечается, что кронпринц выступил с такого рода угрозами в частной беседе после заявления американского лидера на фоне высоких цен на энергоносители. Мухаммед бен Салман после слов Байдена обещал коренным образом изменить американо-саудовские отношения и заставить Соединенные Штаты пойти на значительные экономические издержки, если они примут меры в ответ на сокращение королевством добычи нефти. Наследный принц заявил, что он "больше не будет иметь дела с администрацией США", пригрозив "Вашингтону крупными экономическими последствиями" в таком случае, цитирует газета секретные документы.

Издание напомнило, что сейчас, восемь месяцев спустя, Байден так и не принял никаких мер против Эр-Рияда, а Мухаммед бен Салман продолжает встречаться с представителями американской администрации высокого ранга. Так, 7 июня в Джидде он провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Администрация Байдена обещала пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после того, как осенью 2022 года страны - участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Как заявляли тогда американские власти, решение ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. В 2019 году Байден, являвшийся на тот момент кандидатом в президенты США, пообещал сделать королевство изгоем на международной арене.