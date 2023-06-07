Гасанов обогатился на землях поселка Мехдиабад

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось следствие по уголовному делу в отношении представителя Исполнительной власти Абшеронского района в поселке Мехдиабад Али Гасанова.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Гасанов в 2022-2023 годах давал разрешение на строительство частных домов на землях сельскохозяйственного назначения в поселке Мехдиабад, создавал для этого условия, выдавал различные документы на землю, получив за это от граждан в общей сложности 42 тыс. манатов в качестве взятки.

В отношении Гасанова возбудили уголовное дело за взяточничество, он был арестован решением суда. Материалы по уголовному делу направлены в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.